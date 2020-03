“L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia. La causa è la mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”. In un tweet il club giallorosso spiega che non partirà per andare a giocare la gara contro la formazione spagnola, valida per gli ottavi di andata di EL. Il club non è stato autorizzato a volare in Spagna.