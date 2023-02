L’Inter e il +60 sul mercato: la Champions può aiutare. Verrebbe meno la necessità di…

All'inizio della stagione nei programmi della società c'era in preventivo il terzo posto nel girone e la retrocessione in Europa League. L'Inter, invece, è riuscita a raggiungere il secondo posto nel girone e ad accedere agli ottavi di Champions League dove affronterà il Porto. "Arrampicarsi fino ai quarti, garantirebbe ossigeno puro alle casse di un club che ha l’obbligo dell’autofinanziamento. E che dunque è costretto a guardare alle occasioni di mercato, ai parametri zero. E deve necessariamente far ricorso al player trading", si legge sulla Gazzetta dello Sport.