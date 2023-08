Inter, Samardzic intanto si allena con l’Udinese. Sky: “Scetticismo sull’arrivo, ultimatum scade oggi”

Sono attese novità sulla situazione Samardzic-Inter. Una risposta, in positivo o negativo, è attesa su un futuro a Milano o su un mancato arrivo nonostante un accordo fatto e poi rinnegato. Il calciatore è rimasto in città qualche giorno dopo essersi presentato alle visite mediche, in attesa di novità dal suo entourage che ha fatto richieste al rialzo al club nerazzurro. Richieste che non sono state accettate.