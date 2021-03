GdS – Inter, un’azione col Genoa è il riassunto delle intenzioni della capolista

La Gazzetta dello Sport torna sulla netta vittoria dei nerazzurri al Meazza nel test di ieri pomeriggio

Di questo parla la Gazzetta dello Sport di oggi: "Segnare dopo 32 secondi è il riassunto migliore delle intenzioni di una capolista. E se un’azione può rappresentare tutta una partita, eccola: recupero palla di un difensore (Bastoni), verticalizzazione di un centrocampista (Barella), scambio fra le punte (la LuLa), volata robusta e conclusione precisa del migliore in campo, Romelu Lukaku. La sicurezza da leader si vede anche dopo oltre un’ora, quando non riesce a raddoppiare prima dell’intervallo nonostante tante opportunità; però non rischia mai e anche se non prende più alla gola il Genoa, porta a una naturale differenza il risultato. D’accordo, il Genoa ha tanti senatori in panchina, mercoledì c’è il derby e Davide Ballardini sembra prendere precauzioni per non arrivare con una truppa squinternata. Però ci sono molti dubbi sul fatto che con tutti i titolari sarebbe finita in altra maniera".