Ranking UEFA 2020-21: Inter, balzo di 13 posizioni. Nel 2019-20 è sesta, Juve lasciata indietro

La stagione europea dell’Inter si è conclusa con un’amarezza dura da digerire, arrivata proprio sul più bello. La sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia brucia ancora, ma i nerazzurri possono guardare al futuro con ottimismo, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore.

Sono i numeri, infatti, a testimoniare quanto la squadra di Antonio Conte sia migliorata rispetto agli anni precedenti. Come riportato dai dati UEFA, l’Inter ha chiuso la stagione europea al sesto posto assoluto del ranking a 25.000 punti. Davanti a squadroni del calibro di Barcellona, Atletico Madrid e Manchester United. E davanti anche alla Juventus, che chiude al nono piazzamento.

Un risultato soddisfacente per l’Inter, che permette ai nerazzurri di fare un significativo balzo in avanti. Se alle porte di questa stagione, infatti, la squadra si presentava ai nastri di partenza delle competizioni continentali con il 46° nel ranking generale, l’Inter inizierà il 2020-21 europeo forte del 33° posto. Un balzo di 13 posizioni che costituisce una base importante per guardare al futuro con fiducia.