Inter, Bastoni: “Avevamo il dente avvelenato con loro. Rinnovo? Altri vengono prima”

Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria della Supercoppa. Ecco le sue parole: "Ci tenevamo tanto, avevamo ancora il dente avvelenato dai festeggiamenti che hanno fatto loro l'anno scorso: ce li siamo segnati tutti, abbiamo portato la rabbia che avevamo in campo. Siamo stati bravi nell'atteggiamento e nell'interpretare subito la partita e nel far capire che oggi non era giornata per loro: avevamo voglia di vincere e l'abbiamo dimostrato.