Inter, niente miracolo per Bastoni: ci sarà con l’Udinese. Pavard, c’è la data del rientro

Il difensore azzurro non è nemmeno partita per la trasferta di Napoli, ci sarà nella prossima gara casalinga contro i friulani

Inter in trasferta a Napoli senza Bastoni. Il difensore non ha ancora del tutto recuperato e lo staff tecnico e sanitario ha deciso di non prendersi rischi. Recupererà per la prossima sfida, c'è una data anche per il rientro dell'altro difensore ai box, Benjamin Pavard.