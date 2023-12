GdS – Inter, niente da fare per Bastoni: non è convocato. Il suo rientro…

Come anticipato già nei giorni scorsi da FCIN1908.it, Alessandro Bastoni a Napoli non ci sarà. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo impegno dell'Inter: "Niente da fare. Come ormai sembrava quasi inevitabile dopo l'allenamento del venerdì, Alessandro Bastoni non è tra i convocati di Simone Inzaghi per Napoli-Inter. Nella rifinitura della vigilia il difensore ha infatti seguito ancora una volta un programma personalizzato sul campo - come Benjamin Pavard -, quindi senza sedute insieme al gruppo non ci sono margini di chiamata. Bastoni resterà perciò a Milano e lavorerà per tornare a disposizione dell'allenatore per la partita del prossimo sabato contro l'Udinese", si legge.