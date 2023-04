Inter-Benfica, la Curva Nord: “L’andata non illuda, insieme per una nuova pagina di storia”

Sale l'attesa in vista di Inter-Benfica, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questa sera a San Siro. Per l'occasione la Curva Nord, cuore del tifo organizzato nerazzurro, sta preparando l'ennesima sfarzosa coreografia. A tal proposito è stato postato un messaggio con le istruzioni, con l'obiettivo di sostenere e caricare la squadra verso il raggiungimento della semifinale: "Niente è scritto, niente è dovuto. Stasera 80000 ultras per l'Inter! Il buon punteggio dell'andata non deve illudere nessuno, è stasera che possiamo scrivere insieme una nuova pagina di storia accompagnando i ragazzi verso il risultato sperato.