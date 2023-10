Cds – Inter-Benfica, moviola: Makkelie sbaglia. Neres da rosso. Il contatto con Barella…

Il Corriere dello Sport analizza analizza la direzione arbitrale di Danny Makkelie in Inter-Benfica

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Edmondo Pinna analizza la direzione arbitrale di Danny Makkelie in Inter-Benfica. Prova insufficiente per l'arbitro olandese: "Makkelie ha una lunga storia (non sempre felice) con le squadre italiane, anche ieri sera avrebbe potuto fare di più e meglio. Neres era più da rosso che da nulla (incredibile)".