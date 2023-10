Inter, Cuadrado e Arnautovic non ci saranno a Bergamo. Sì alla ThuLa, Sanchez in Champions

Anche a Bergamo, Marko Arnautovic e Juan Cuadrado non saranno a disposizione di Simone Inzaghi. I due proveranno a recuperare per Salisburgo

Anche a Bergamo, Marko Arnautovic e Juan Cuadrado non saranno a disposizione di Simone Inzaghi. I due proveranno a recuperare per la sfida di Champions League che attende l'Inter a Salisburgo. Ecco le ultime dalla Gazzetta dello Sport:

"Riposo dolce per Simone Inzaghi e i suoi giocatori. Ma senza buone notizie in arrivo dagli infortunati. Né Arnautovic né Cuadrado saranno a disposizione sabato per la sfida con l’Atalanta. I risultati consentono prudenza: non c’è alcuna voglia di accorciare le tempistiche, non c’è neppure un’esigenza legata alle prestazioni di chi invece sta giocando".