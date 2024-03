Momento positivo per l'Inter che sta vincendo tutte le partite che gioca sul campo, ma che rifiorisce anche dal punto di vista economico. Come annunciato in anteprima e in esclusiva assoluta da Fcinter1908.it , nel prossimo anno i nerazzurri avranno un nuovo sponsor: Betsson Group. Accordo a breve ufficiale.

"Al momento attorno all’Inter si sentono solo gli uccellini cinguettare. È un fiorire di buone notizie, dal dominio in campo al miglioramento dei conti fuori. Ieri, ad esempio, sono stati comunicati agli azionisti i risultati della semestrale di Inter Media and Communication Spa. Non è ancora cielo sereno dopo le nubi degli ultimi anni ma molte nuvole sono state spazzate via. I diritti televisivi per il 2023-24 garantiranno ricavi fino a 100 milioni in caso, assai probabile ormai, di scudetto. Ulteriori 2 milioni arriveranno a dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana. Nella nota agli investitori, si parla di Champions.