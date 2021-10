Inter, Biasin: “Dirigenti mi hanno confermato 2 colpi a gennaio. I nomi…”

L'Inter farà mercato in entrata a gennaio. E' la convinzione di Fabrizio Biasin, secondo cui la società nerazzurra puntellerà la rosa

L'Inter farà mercato in entrata a gennaio . E' la convinzione di Fabrizio Biasin, secondo cui la società nerazzurra puntellerà la rosa in vista del finale di stagione. Innesti funzionali, che possano tornar buoni per Simone Inzaghi nella seconda parte del campionato e, auspicabilmente, nelle coppe europee.

"Mi è stato riferito che l’Inter proverà a dare una mano ad Inzaghi per rafforzare la rosa, significa osservare il mercato e capire chi può venire a dare una mano. Da come ho capito l’Inter farà un paio di innesti funzionali alla squadra. La risposta dal mondo Inter è che i nomi ancora non ci sono, ma una mano ad Inzaghi si vuole dare. So solo che si monitora il mercato e qualcosa si farà”, ha sentenziato Biasin a Calciomercato.it.