FCIN1908 / Inter, blindato un talento della Primavera: rinnovo del contratto per Owusu

Tra i pochi, pochissimi calciatori dell'Inter Primavera che si sono salvati nella disfatta di ieri sera contro la Fiorentina nella Supercoppa di categoria c'è Enoch Owusu: l'attaccante nerazzurro, entrato a inizio ripresa, ha segnato il gol dell'illusorio 2-1, confermando una volta di più di essere in questo momento l'uomo in più della squadra di Chivu. Un talento che, nonostante l'età (che lo renderebbe eleggibile per l'Under 18), già da due anni si sta mettendo in luce in Primavera: rapidità, colpi di classe, duttilità, sfrontatezza. Un prospetto da proteggere e far crescere, e che l'Inter ha deciso di blindare.