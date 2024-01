SM – Inter, già bloccati Zielinski e Taremi. Marotta al lavoro anche per Tiago Djalò

Nel mirino di Marotta e Ausilio c'è un altro parametro zero: Zielinski del Napoli. Il centrocampista non rinnoverà coi partenopei

L'Inter, dopo aver chiuso l'operazione Buchanan in arrivo dal Bruges, ragiona anche guardando alla prossima stagione. Nel mirino di Marotta e Ausilio c'è un altro parametro zero: Zielinski del Napoli. Il centrocampista non rinnoverà coi partenopei, ma non è l'unico giocatore in scadenza segnato sul taccuino dei dirigenti interisti.