Inter, mail ufficiale per Pavard: offerti 25 mln. Ecco la richiesta del Bayern

Pavard, distanza Inter-Bayern — In Baviera c’è una società alleata e tanti amici nerazzurri, a partire dall’ex Kalle Rummenigge tornato membro del consiglio di sorveglianza: i buoni rapporti si sono visti recentemente nella (laboriosa) risoluzione della vicenda Sommer perché alla fine è stato concesso di pagare in due tranche la clausola del portiere svizzero da sei milioni. Ma su Pavard, però, il Bayern è sempre stato piuttosto rigido e anche stavolta fa una valutazione alta. E pazienza se Benjamin potrebbe accordarsi a gennaio per andare altrove.

I bavaresi ne vorrebbero 30, da portare a 35 con bonus: la distanza è evidente e poca la possibilità per l’Inter di far lievitare la propria proposta. Ma c’è pure una leva potente, la voglia del francese di lasciare la Bundesliga e ripartire in un momento decisivo per la propria carriera.

Perché Inzaghi spinge — […] Pavard sarebbe chiamato a fare il “braccetto” di destra, pronto ad alternarsi con l’ex United Matteo davanti a Sommer. In più, “Benji” risponde al profilo di giocatore richiesto da Inzaghi durante tutto questo mercato: come visto anche in attacco, Simone vuole gente già formata e pronta subito per essere messa in campo.

Così, sfogliando la margherita di tutti i pretendenti, l’Inter ha riacceso la sua passione antica per Pavard. Dipenderà dal Bayern, ma i nerazzurri dimostrano che per il rimpiazzo in difesa mirano in alto”, si legge. Sempre facendo attenzione alla concorrenza di Manchester United e Arsenal, vigili sulla situazione del difensore francese.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.