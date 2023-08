Difesa Inter, GdS: “Sale Pavard, scende Chalobah ed è stato offerto anche…”

L’Inter in queste ore sta ragionando soprattutto su tre nomi per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi. Sono questi infatti i profili sul tavolo dei dirigenti per il dopo Milan Skriniar, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Rispetto a Benjamin Pavard , ora primissima scelta, “Trevoh Chalobah , altro grande candidato a questo posto, ha di certo meno esperienza, ma convince per talento e prospettiva: l’infortunio al tendine del ginocchio lo lascerà fuori un mese e questo frena un po’ la tentazione di investire su di lui.

Il 24enne Japhet Tanganga, invece, è stato offerto dal Tottenham, ma non convince dal punto di vista fisico. Così, sfogliando la margherita di tutti i pretendenti, l’Inter ha riacceso la sua passione antica per Pavard. Dipenderà dal Bayern, ma i nerazzurri dimostrano che per il rimpiazzo in difesa mirano in alto”, si legge sulla rosea.