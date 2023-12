Inter-Bologna, ottavo da record in Coppa Italia: il dato sugli spettatori

Anche per la partita di Coppa Italia i tifosi dell'Inter hanno risposto alla grande e hanno risposto presente ai cancelli del Meazza per assistere alla gara contro il Bologna. Ad eccezione di quello dedicato agli ospiti tutti i settori dello stadio sono andati quasi tutte esauriti.

Il dato sui paganti per questo mercoledì sera fatto registrare ai tornelli di Meazza per la partita contro la formazione di Thiago Motta è di 63.519 spettatori. Il record per un ottavo di Coppa Italia era di 60.334 spettatori. Era stato registrato in Roma-Genoa nella scorsa stagione e al secondo posto c'era Milan-Torino, sempre nella scorsa stagione, che aveva fatto registrare 58mila ingressi. Inter-Bologna è quindi una gara da record.