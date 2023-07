Inter Media House, nuovo digital ecosystem. Boom di contenuti: 64 mln di fan

MILANO – Inter Media House, il progetto nato nel 2017 con l'obiettivo di accompagnare i tifosi nel mondo Inter attraverso contenuti di qualità, esperienze uniche e innovativi modelli di fan engagement, nel 2022/2023 ha confermato la relazione di grande successo con la community nerazzurra, cresciuta di ulteriori 10 milioni rispetto alla stagione precedente, per un totale di 64 milioni di tifosi in tutto il mondo.

Dai nuovi acquisti ai trionfi in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, dal Capodanno Cinese all’emozionante Road to Istanbul, senza dimenticare l’unveal delle nuove divise e le attivazioni di marketing per i Partner commerciali, Inter Media House, con circa 55.000 contenuti distribuiti (+29%) su 24 canali, generando 5,4 miliardi di impression e coinvolgendo tifosi e appassionati per 280 milioni di total engagement.