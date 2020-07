Conte esulta, l’Inter è pronta a blindare il suo regista. Brozovic, aumento e rinnovo vicini

Antonio Conte tira un sospiro di sollievo, Marcelo Brozovic torna a disposizione. Il centrocampista croato è un giocatore molto importante per i meccanismi dell’Inter che, senza di lui fatica in costruzione. Il tecnico nerazzurro sa quanto è importante Brozovic e per questo spinge parecchio anche per il suo rinnovo.

“L’intenzione è di assecondare le richieste di rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio, attualmente di 3,5 milioni a stagione. Marotta non ha fretta, Brozovic è ‘protetto’ da una clausola rescissoria da 60 milioni, e la scadenza dell’accordo è ancora lontana (giugno 2022). Brozovic verrà comunque accontentato, il suo stipendio verrà adeguato. Per la gioia di Conte, che intanto lo recupera per la partita di domani con il Bologna”, si legge su Calciomercato.com