Inter, Brozovic chiede 48 ore: “Possibile blitz saudita a Zagabria per…”

La trattativa tra l'Al-Nassr e l'Inter per Marcelo Brozovic si è improvvisamente fermata. Tutto per l'indecisione del calciatore, che ha prima ha alzato la posta a livello di ingaggio, poi ha chiesto del tempo per decidere. Scrive il Corriere dello Sport: "Il centrocampista ha chiesto altre 48 ore per riflettere. Dall’altro, invece, il suo entourage ha provato ad alzare la posta: non più un triennale da 20 milioni a stagione, ma un biennale da 60.