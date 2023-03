Sky – Inter, da Brozovic a Lukaku: i possibili cambi con lo Spezia. Skriniar out

“Ci aspettiamo Lukaku titolare a La Spezia e da lì si gioca le chance anche in vista del Porto. Dubbio Lautaro-Dzeko in attacco, dovrebbe tornare Brozovic in cabina di regia. Mkhitaryan non ha mai riposato nel 2023, chissà se potrebbe farlo questa volta. Se no riposerebbe Calhanoglu. Dimarco ha recuperato, mentre Skriniar ancora no e vedremo se ce la farà per la Champions”, le parole di Matteo Barzaghi da Appiano Gentile.