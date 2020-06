Marcelo Brozovic non ci sarà contro la Sampdoria. Ma il centrocampista croato non vuole perdere altro tempo e dopo il risentimento al muscolo tibiale accusato nei giorni scorsi, è pronto a tornare presto in campo. E’ lo stesso Brozovic a lanciare il segnale più importante, mostrandosi sulla cyclette, pronto a inseguire nuovamente una maglia da titolare già per gli impegni della prossima settimana.