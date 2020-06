Sky – Inter, ecco quanto starà fuori Brozovic. Chi al suo posto? C’è un favorito su tutti

Un’altra tegola ha colpito Antonio Conte e l’Inter nella giornata di ieri. Dopo il guaio muscolare accusato ieri da Stefano Sensi, l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno anche di Marcelo Brozovic per la sfida di domani sera a San Siro contro la Sampdoria. Il centrocampista croato, infatti, ha riportato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore potrebbe rientrare nel giro di dieci giorni. Certa, dunque, la sua assenza contro Sampdoria e Sassuolo. Difficile, anche se non impossibile, rivederlo in campo domenica prossima contro il Parma. Più probabile che ci sia, invece, per la partita successiva, quella di San Siro contro il Brescia.

Per sostituirlo, il favorito è Roberto Gagliardini, che potrebbe completare la coppia in mediana con Niccolò Barella, con Eriksen dietro a Lukaku e Lautaro Martinez. Ma Antonio Conte sta ragionando anche sulla possibilità rappresentata da Borja Valero, che ha già sostituito in precedenza Brozovic, anche se in quella circostanza in un centrocampo a tre.

(Fonte: Sky Sport)