Inter, bugia sui nuovi acquisti. Libero: “Con loro in campo età media addirittura più bassa”

Si parla molto nelle ultime ore dell’età dei nuovi acquisti dell’Inter. Gente come Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov, pronti a mettere la loro esperienza al servizio della squadra. Non va però dimenticato che l’Inter, in attesa di chiudere anche altri acquisti, ha messo sotto contratto anche il giovanissimo Hakimi, classe 1998. Lo sottolinea Libero, nell’interessante focus proposto oggi:

“Per quanto riguarda l’età, viene omesso l’acquisto di Hakimi, che secondo i piani attuali resta l’eccezione (giovane e dispendioso: 40 milioni) che conferma la regola: i suoi 21 anni controbilanciano l’inserimento tra i titolari dei nuovi arrivi. Non di più, con il marocchino che abbassa l’età media e viene compensata dagli esperti che si cercano. Basti pensare che l’età media della formazione schierata in finale di Europa League era 28,27 anni: con Hakimi a destra e Vidal in mezzo, si abbassa a 28,09, e con Kolarov al posto di Young, che hanno la stessa età, non cambierebbe”.

I nerazzurri hanno già pronto lo zoccolo duro del domani: “L’ossatura per il futuro, secondo Conte, esiste già. Infatti conta su DeVrij (28), Bastoni (21), Skriniar (25), Barella (23), Hakimi (21), Sensi (25), Eriksen (28), Brozovic (27), Lukaku (27) e Lautaro (23). Tutti titolari o presunti tali. Va detto poi che è alta l’età media con cui si vince, almeno in Italia – quest’anno la Juve ha infatti schierato in A formazioni di età media pari a 29,2 anni – e non guasta ricordare che l’Inter del triplete scollinava i 30. Ma quando finisce in quel modo dell’età dei giocatori non importa a nessuno”.