Cds – Inter a caccia del bomber: Lautaro unica garanzia. Solito Correa. Lukaku? Inzaghi…

"Anche Lautaro ha fatto cilecca contro l’Al-Nassr. Ma sul Toro dubbi non ce ne sono. Quando conterà davvero, farà centro. Poi è chiaro che gli errori capitano a tutti. Solo che, per quanto si è visto contro i sauditi - fermo restando che si tratta comunque di calcio d’agosto -, l’Inter ha un dannato bisogno di un’altra bocca da fuoco. All’Inter occorrono certezze. Tanto più che nel reparto offensivo c’è sempre quel Correa che, anche contro l’Al-Nassr, ha mostrato le solite mancanze, la solita inconsistenza. Non a caso, il club nerazzurro farebbe a meno anche di lui, andando a caccia non più di una sola punta, ma di due".