Sky – Inter-Cagliari, Conte pensa ad un centrocampo tutto qualità con Sensi

Secondo le indiscrezioni sulla probabile formazione che affronterà i rossoblù al Meazza potrebbe giocare il centrocampista italiano dal primo minuto

Barella non c'è ed è da questa certezza dalla quale Conte partirà per comporre la rosa di titolari che affronterà il Cagliari domani alle 12.30. La situazione della classifica dei rossoblù fa pensare che i nerazzurri troveranno un ostacolo importante là davanti.

Alla vigilia l'allenatore interista ha anche richiamato tutti a fare attenzione ad un giocatore come Nainggolan che da ex potrebbe avere il dente, e pure il piede avvelenato, dato che è già successo di segnare alla squadra interista.

Mentre Kolarov e Perisic si sono allenati ancora a parte alla Pinetina e non saranno quindi a disposizione del mister, l'allenatore lavora sull'idea giusta per affrontare l'assenza di un giocatore che per lui finora è stato determinante come Barella. Nella conferenza stampa, quando gli hanno chiesto che Inter sarà, ha lasciato tutti con il dubbio: «Vedrete domani cosa avremo preparato».

Potrebbe anche essere una sorpresa. Nel senso che potrebbe pensare ad un centrocampo con Brozivic, Eriksen e Sensi. Tutto di qualità. Sarebbe un ritorno in campo da titolare per il centrocampista italiano che si è messo in mostra in Nazionale, ma nell'Inter non gioca dal primo minuto da settembre 2020. Crescono le sue quotazioni. Potrebbe essere per lui la chance della svolta.