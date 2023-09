Sky – Inter, massimo due cambi domani. Ecco chi ha alternato oggi Inzaghi

Massimo due cambi: è questa l’idea di Simone Inzaghi per Real Sociedad-Inter di domani, fa sapere Sky Sport

Massimo due cambi. È questa l’idea di Simone Inzaghi per Real Sociedad-Inter di domani, fa sapere Sky Sport. “Pavard vorrebbe giocare domani e rimane il ballottaggio con Darmian. Potrebbe toccare a lui. In mezzo de Vrij se la gioca con Acerbi. Carlos Augusto è stato alternato a Dimarco, Frattesi a Mkhitaryan, la sensazione comunque è che possano giocare i titolari, mi aspetto uno o massimo due cambi io con la Real Sociedad”, le parole dell’inviato ad Appiano Gentile. Non ci sarà Juan Cuadrado.