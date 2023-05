Inter, per GdS saranno 7 i cambi col Napoli: la probabile formazione

Simone Inzaghi pensa a 7 cambi di formazione per Napoli: ecco le ultimissime dopo l'allenamento dell'Inter

Simone Inzaghi pensa a 7 cambi di formazione per Napoli. 8 per Sky, uno in meno per La Gazzetta dello Sport, l’unica differenza riguarda la fascia destra: Denzel Dumfires e non Raoul Bellanova. Ecco le ultimissime dalla rosea sulla formazione dell’Inter.

“Al Maradona previsto un turn over importante, anche perché la semifinale di ritorno di martedì ha portato via parecchie energie, oltre a mandare ko Mkhitaryan. Rispetto all'euro-derby di ritorno il tecnico ex Lazio è orientato a confermare solo quattro giocatori ovvero Onana, Bastoni, Dumfries e Barella. In teoria potrebbe giocare dal 1' anche Brozovic, che contro il Milan è stato utilizzato solo nella ripresa, ma l'indisponibilità di Mkhitaryan induce l'allenatore emiliano a dosare sia il croato sia Calhanoglu in vista della finale di Coppa Italia. In cabina di regia, così, dovrebbe toccare ad Asllani che è stato provato oggi: sarà l'ex Empoli a completare una mediana formata da Dumfries (Bellanova pronto a subentrare nella ripresa), Barella, Gagliardini e Gosens.

In difesa, davanti al camerunese, D'Ambrosio (con la fascia da capitano), De Vrij e Bastoni. Rifiaterà Acerbi, che martedì ha chiuso affaticato dopo un'altra prestazione super. In attacco Lukaku e Correa, con Lautaro che entrerà nella seconda frazione. Il Toro in questo caso giocherà per la prima volta da campione del Mondo nella casa del connazionale Maradona e andrà a caccia del gol numero 100 con la maglia nerazzurra, il numero 26 della stagione per realizzare un record personale”, si legge.