Sky – Inter, il capitano sarà Brozovic: gagliardetto e fascia pronti in spogliatoio

Sky Sport entra nello spogliatoio dell'Inter a Istanbul per la finale di Champions League: il capitano sarà Brozovic

Sky Sport entra nello spogliatoio dell' Inter a Istanbul. Manca sempre meno al calcio d'inizio della finale di Champions League in programma alle 21. Un'interessante notizia, anche di formazione, arriva dall'interno dello stadio Ataturk.

Sarà Marcelo Brozovic il capitano e giocherà dunque lui in cabina di regia. Gagliardetto pronto, fascia anche. Partirà lui titolare, con Mkhitaryan che si accomoderà dunque in panchina, come emerso già nella giornata di ieri.