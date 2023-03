Inter, cosa fare con Carboni? GdS: “Possibile che nella prossima stagione…”

In attesa di capire chi comporrà l'attacco dell'Inter nella prossima stagione, la dirigenza nerazzurra dovrà prendere una decisione anche su Valentin Carboni: il gioiellino argentino, classe 2005, da quest'anno è stato promosso in Prima Squadra, ma ha potuto collezionare solamente pochissimi spezzoni di partita, facendo la spola con la Primavera per avere minutaggio e non perdere il ritmo gara.