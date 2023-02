Inter, Cassano a sorpresa: “Io convinto che se salta Inzaghi, Marotta chiama…”

Nel corso di una diretta sulla Bobo TV, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così di Antonio Conte e del suo futuro, ipotizzando a sorpresa un suo ritorno all'Inter: "Se Conte torna in Italia, due sono le scelte: o Juve o Inter. Non vedo alternative. Se dovesse eventualmente saltare Inzaghi, dovranno fare qualcosa.

Io sono convinto che Marotta, che ha rapporto con lui, se salta Inzaghi, va a ricercare lui. Secondo me Conte per l'Inter è accessibile: a 7-8 milioni possono arrivare per lui. Se vuoi creare qualcosa di vincente e duraturo, è l'unico allenatore che mi viene in mente. L'Inter con questa squadra non può non vincere. Inzaghi rimane? Può anche darsi ma non posso accettare che anche quest'anno non vinca niente".