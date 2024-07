Dopo l'ufficialità del cambio di proprietà in casa Inter, col passaggio da Suning a Oaktree, il fondo californiano sta piano piano sistemando tutti i passaggi burocratici per il controllo della società. Tra le varie questioni da risolvere, come spiega Calcio e Finanza, c’erano anche quelle legate ai CdA delle controllate Inter Media and Communication e Inter Brand. Scrive il portale: "Le assemblee di entrambe le società per rinnovare i rispettivi CdA sono andate in scena lo scorso 4 giugno. In particolare, per quanto riguarda Inter Media and Communication, lo scorso 27 maggio 2024 sono state rassegnate le dimissioni dal CdA da parte di Steven Zhang, Ying Ruohan e Zhu Qing, rappresentanti di Suning, e per questo l’intero Consiglio di Amministrazione è decaduto.