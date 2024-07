"Spero che, quando arriverà la partita dell'Inter, avremo uno stadio pieno e potremo dare spettacolo ai tifosi perché una settimana dopo inizierà il campionato. È un test finale per mostrare alla gente dove siamo e portarlo nella nuova stagione. Sarà un grande test. È bello avere squadre come l'Inter in pre-season, campioni della Serie A, ti danno una buona indicazione di dove ti trovi. Preferiresti giocare contro le squadre migliori solo per metterti alla prova e vedere dove stai andando".