"Dotato di un fisico importante, 185 centimetri, Sucic ha importanti doti tecniche ed è abituato a giocare in tutte le posizioni di centrocampo, con una predilezione per la trequarti o per fare la mezz’ala. Nella prospettiva di un ringiovanimento della squadra rappresenta un’ottima occasione, se davvero si libererà tra un anno. Il club nerazzurro ha intenzione di continuare a tenerlo d’occhio, pronto a intervenire appena ce ne sarà la possibilità", aggiunge il quotidiano.