Inter, cena dirigenza-Inzaghi ad Appiano: menù di mercato per i vertici nerazzurri

Aggiornamento di mercato in arrivo in casa Inter. I vertici del club nerazzurro si ritroveranno a breve per provare a delineare la strategia verso la prossima sessione. Lo rivela Calciomercato.com: "Ieri la cena natalizia in zona Tortona, stasera quella di lavoro ad Appiano Gentile. Domenica sera ci sarà da affrontare la Lazio a Roma, ma nel frattempo staff tecnico e dirigenza si aggiorneranno in vista di gennaio, in merito alle cose che si dovranno e potranno fare. Chiaro che a inizio stagione ci si aspettava un rendimento diverso da parte di Cuadrado, così come da Arnautovic. E allora è giusto che strada facendo ci possano essere riflessioni".