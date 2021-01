Inter, Brozo punto di riferimento. Barella ‘chi ha il coraggio di contestarlo?’. E Vidal…

BARELLA – Di sicuro un altro protagonista di questa Inter è Barella. In lui Conte si rivede: “Ma è più forte”, ha pure detto. E il giocatore da allora non ha fatto altro che migliorare : “Entrare nelle grazie di Conte non è impresa semplice, ma per Barella è stato naturale. Corsa, sacrificio, intensità, personalità, leadership, ora per “clonare” anni dopo il suo allenatore dovrebbe migliorare soltanto il feeling con il gol. Per il resto, chi ha il coraggio di contestare qualcosa a Barella?”, scrive del giocatore sardo La Gazzetta dello Sport.

VIDAL – E infine, in questo trio parecchio mixato, c’è Vidal. Pure Conte ha dovuto ammettere che da lui si aspetta di più. A Firenze si è sbloccato con un gol su rigore e adesso con la Juve arriva ‘la prova del nove’. Perché lui è arrivato all’Inter proprio per aiutare l’allenatore ad interrompere l’egemonia della loro ex squadra. “Barella e Vidal mezzali d’assalto per abbattere il fortino della Serie A. Nella testa di Conte, i guerrieri migliori per la prossima – emozionante – battaglia”, conclude la rosea.