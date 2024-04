L'Inter ha battuto ieri il Torino per 2-0. Ora rimangono altre 4 partite e il tecnico dovrà decidere cosa fare con le scelte di formazione

"Inzaghi ha davanti a sé il relativo problema di come interpretare le ultime quattro partite. Il mini-ciclo può servire per il suggestivo traguardo dei 100 punti: bisognerà vincerle tutte e salire a 101, con tre vittorie e un pari l’Inter chiuderebbe a 99. Le ultime quattro giornate possono anche disvelare il valore più o meno reale di certi giocatori rimasti fin qui nascosti, in primis Buchanan, al quale ieri è stato concesso uno spezzone. Il ragazzo ha gamba forte, si intuisce un certo potenziale di “strappi” e cross. Confidiamo che Inzaghi gli conceda una chance dall’inizio", scrive La Gazzetta dello Sport.