Inter, che partita di Darmian. CdS: “Il suo ingresso è sentenza. Scatena assalti”

C'è lui dietro Hakan Calhanoglu. Se al turco va in maniera indiscussa lo scettro di migliore in campo in Atalanta-Inter, Matteo Darmian può essergli soltanto mezzo gradino sotto. Perché, pur entrando a freddo, è riuscito a calarsi subito nell'agonismo della gara, risultando decisivo sia in fase offensiva che difensiva.