Mercato, il retroscena: “L’Inter aveva scelto il colpo del futuro: stop da Suning”

Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro aveva individuato il colpo futuribile per il post-Handanovic: ma Suning ha bloccato tutto

Samir Handanovic si è finalmente riscattato: nel primo tempo contro la Fiorentina il portiere sloveno è riuscito infatti a tenere in piedi l'Inter con diversi ottimi interventi, permettendo poi alla squadra di vincere la partita. E domani, come ricorda Tuttosport, si troverà di fronte colui che poteva essere il suo successore, ovvero Juan Musso: "Marotta e Ausilio avevano individuato nell'argentino il portiere del futuro, avevano parlato di lui con l'Udinese, ma lo stop alle spese di Suning ha frenato qualsiasi trattativa, con il portiere passato poi alla Dea. Domani Inter-Atalanta sarà anche la loro partita, con Handanovic che avrà uno stimolo in più per dimostrarsi una volta di più il numero uno della squadra campione d'Italia".