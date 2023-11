Inter, mirino sul colpo giovane: “Ausilio ha ricevuto alcune relazioni eccellenti”

Mezza Europa su Assan Ouédraogo. Il centrocampista classe 2006 ha attirato su di sé gli occhi di Bayern, Lipsia, Napoli, Milan, Juve e anche Inter: ci sono infatti anche i nerazzurri nella corsa per il giovane talento. Tuttosport spiega così chi è: "Centrocampista di grande qualità e duttilità, dotato di un fisico imponente (191 cm), Ouédraogo ha attirato da mesi le attenzioni dei top club europei, anche perché su di lui, nonostante un contratto fino al 2027, pende una clausola da 12 milioni che si attiverà quando il 9 maggio compirà 18 anni. Per portarlo via già a gennaio, è assai probabile che servirà invece una cifra superiore ai 20 milioni: difficile che accada, soprattutto per due società come Juventus e Inter mai come oggi attente alle spese sul mercato; ma anche perché lo stesso Ouédraogo sembra intenzionato a termine l’annata nello Schalke 04.