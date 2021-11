Inter, colpo di mercato se Dumfries non svolta da qui a Natale: c’è il nome

Lo scenario di mercato di cui parla oggi La Gazzetta dello Sport: l'esterno olandese è chiamato a svoltare in casa Inter

Dopo l’infortunio di Matteo Darmian ( oggi gli esami e i tempi di recupero ), è il momento della svolta per Denzel Dumfries in casa Inter. L’inizio di stagione per l’olandese è stato fin qui altalenante, ora i nerazzurri si attendono il cambio di marcia definitivo. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport.

“La vita è adesso, l’occasione è nell’immediato, il treno su cui salire va preso già da mercoledì contro lo Spezia. Ed è logico pensare che, se l’olandese non dovesse dare segnali di crescita da qui a Natale, l’Inter potrebbe rivolgersi anche al mercato (leggi il solito Nandez) per regalare a Inzaghi un titolare in più. Per ora, però, solo fiducia. Aspettando Darmian”, si legge.