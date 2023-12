Inter, il colpo si avvicina: “C’è il suo sì e c’è il bisogno conclamato di prenderlo”

E' Tajon Buchanan il prescelto in casa Inter per gennaio per la fascia destra. L'operazione di Cuadrado impone ai nerazzurri infatti di intervenire e il canadese è il nome più caldo, come scrive il Corriere dello Sport: "L’Inter monitora con grande attenzione, sia perché ha già ricevuto il gradimento da parte del giocatore sia perché ha una conclamata necessità di intervenire sulla fascia destra durante il mercato di gennaio. L’operazione al tendine a cui si è sottoposto Cuadrado ha reso la questione non più rinviabile. L’Inter ha fretta e proverà a chiudere già a inizio gennaio, anche per evitare dolorosi sorpassi considerato l’interesse del City sullo stesso giocatore".