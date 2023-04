Inter, semifinale vicina. A San Siro si può anche perdere: tutte le combinazioni

"Con la vittoria per 2-0 di ieri sera al Da Luz, l’Inter fra una settimana si qualificherà alle semifinali di Champions League vincendo o pareggiando con qualunque risultato, ma anche perdendo a San Siro per 1-0. In caso di 2-0 per i portoghesi, previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La squadra di Inzaghi sarebbe invece eliminata con qualunque sconfitta con più di due gol di scarto".