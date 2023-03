CdS – Inter, Dimarco ancora in ritardo. Bastoni-Gosens, ne gioca uno: ecco chi

Chi torna e chi no in casa Inter per la ripresa del campionato con la Fiorentina. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sugli infortunati della rosa di Inzaghi per il mese di aprile. Tra campionato, Coppa Italia e Champions, sarà un mese denso di appuntamenti.

Inter, chi torna e chi no

"Per Inzaghi arrivano notizie confortanti proprio da Bastoni e da Gosens, entrambi recuperati in vista della sfida contro i viola. Dall’inizio il tecnico sta valutando di far giocare però solo uno dei due (probabilmente Gosens), visto che su quella fascia agirà lo spauracchio Ikoné e sarebbe troppo rischioso partire con due giocatori recuperati dal punto di vista clinico, ma pur sempre reduci da una convalescenza. In attesa di capirne di più su Çalhanoglu, andranno valutati anche Dzeko e soprattutto Dimarco, ancora in ritardo rispetto a un proposito di rientro", si legge.