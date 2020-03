SM – Inter, ok al rimpatrio degli stranieri. Ma il club consiglia di restare a Milano perché…

E’ ufficialmente terminata la quarantena in casa Inter. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, seguendo le indicazioni del Prof. Galli, consulente del club, è arrivato il via libera per interrompere la quarantena, con la possibilità per i giocatori di andare a fare la spesa o portare fuori i propri cani. L’Inter ha dunque dato l’ok agli stranieri per il rimpatrio, qualora ne facessero richiesta.

Il primo a chiedere di tornare in Croazia è stato Brozovic a causa del terremoto a Zagabria, anche Handanovic è stato autorizzato a tornare in Slovenia. Potrebbero seguirli Godin, Vecino, Lukaku ed Eriksen. Il consiglio dell’Inter è però quello di rimanere a Milano, perché sia al rientro in patria che in Italia, tutti dovrebbero rimanere in isolamento per due settimane. Col rischio poi di non essere disponibili per un’eventuale ripresa delle attività.