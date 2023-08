Sky – Inter, ultimo contatto per Taremi: situazione in salita. Balogun resta in lista

L’ Inter si muove per regalare un attaccante a Simone Inzaghi. Dirigenza al lavoro su diversi tavoli, ecco le ultimissime da Sky Sport: “Per Taremi c’è stato un nuovo confronto col Porto, piace a Inzaghi per caratteristiche, può ricordare Dzeko e Lukaku fisicamente. La situazione è in salita, il Porto chiede 30 milioni e c’è una certa concorrenza.

In seconda battuta resta Balogun, comunque in cima alla lista dei nerazzurri. L’ultimo contatto registrato è per Taremi”, ha spiegato il giornalista in studio. Sono al momento i primi due nomi sulla lista dell’Inter per l’attacco.