FCIN1908 – Inter, Fabbian a Roma per le visite mediche prima di firmare per l’Udinese

L'Inter aspetta di definire gli ultimi dettagli per poi ufficializzare Samardzic dall'Udinese. Nell'affare con il club friulano rientra anche il prestito del centrocampista nerazzurra Fabbian. Lo scorso anno in prestito alla Reggina in B, quest'anno Fabbian si giocherà le sue carte nell'Udinese di Sottil in Serie A.