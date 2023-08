Non c'è Lautaro Martinez sull'aereo che sta portando l'Inter in Austria per l'amichevole in programma questa sera alle ore 19 contro il Red Bull Salisburgo: l'attaccante argentino, infatti, rimarrà ad Appiano Gentile a causa di un leggero sovraccarico. La sua presenza per sabato prossimo contro il Monza, prima giornata di campionato, non è tuttavia in dubbio.