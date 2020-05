Inter, Conte a sorpresa ad Appiano. Il tecnico non resiste e controlla a distanza la squadra

Dopo l’esito dei test medici, in casa Inter non sono stati riscontrati casi di giocatori positivi al Covid 19. La squadra nerazzurra ha ripreso ieri gli allenamenti individuali ad Appiano Gentile e oggi c’è stata una presenza inaspettata: Antonio Conte.

“Il tecnico non ha resistito e si è presentato a sorpresa ad Appiano Gentile, dove una parte della squadra è già in campo per il secondo giorno degli allenamenti individuali. La presenza del tecnico leccese in questi giorni non era prevista visto che al momento non ha ancora effettuato il tampone a causa dell’esiguità del numero a disposizione. La società ha preferito infatti dare precedenza ai giocatori e a quella parte di staff tecnico e sanitario che in questi primi giorni di ripresa delle attività avrà bisogno di stare più a contatto con i giocatori: dal preparatore Pintus ai fisioterapisti e massaggiatori“, spiega Gazzetta.it.

“Conte non è riuscito a frenare la voglia di tornare a respirare l’aria del campo e di essere – con le dovute precauzioni e a debita distanza – vicino ai suoi giocatori. Ed è probabile che cercherà una postazione dove poter assistere alle sessioni di allenamento della squadra che anche oggi saranno scaglionati nell’arco del pomeriggio, divisi in più gruppi e sui quattro campi di Appiano. In attesa della ripresa degli allenamenti di squadra e di tornare a vivere sedute tecniche in campo, dove la presenza di Conte sarà indispensabile”, sottolinea il portale del quotidiano.